Plan de Justicia Purépecha dignifica a los pueblos originarios de Michoacán: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó la Feria de Paz, en la comunidad de La Cantera, del municipio de Tangamandapio, una iniciativa que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, orientada a fortalecer la inclusión, el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas en beneficio de las comunidades originarias.

En su mensaje, Zepeda Villaseñor afirmó que este tipo de espacios son fundamentales porque “nos permiten fortalecer el diálogo, la inclusión y la construcción de soluciones conjuntas que garanticen bienestar, seguridad y desarrollo en nuestras comunidades originarias”. Además, destacó la importancia de la coordinación con la Federación para hacer realidad estas acciones.