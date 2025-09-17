PJEM ya analiza su presupuesto para el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El recientemente nombrado presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM), Hugo Gama Coria, anunció que ya comenzó el análisis de la situación financiera, de recursos humanos y materiales del tribunal, esto al entrar en tiempos de presupuestos.

En el primer proceso electoral por voto popular que renovó 109 cargos judiciales, Gama Coria enfatizó la reestructura necesaria para cumplir con la nueva ley orgánica del Poder Judicial.

“Seguramente durante toda esta semana estaremos haciendo un análisis puntual del presupuesto del Poder Judicial. Tenemos ya más o menos una idea, pero ya cuando tengamos claridad de lo que se ejerce en el Poder Judicial, ya estaremos planteando la propuesta del presupuesto 2026”.

- ¿Pero sí se vislumbra un incremento?

- Probablemente, pero necesitamos tener primero claridad, afirmó Gama Coria, destacando la gestión de recursos para capacitación, implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y nuevas infraestructuras.

Este análisis presupuestal, adelantó, incluye la suficiencia para pagar indemnizaciones a los jueces salientes, estimadas en poco más de 100 millones de pesos, que se cubrirán de inmediato en septiembre de 2025 con el fondo auxiliar del PJEM, sin necesidad de ampliaciones extraordinarias.

El presidente del PJEM reiteró que no habrá tolerancia a la corrupción ni al nepotismo, instaurando una “nueva era” en el tribunal.

