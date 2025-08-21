PJ fortalece certificación y registro de personas facilitadoras para garantizar soluciones pacíficas

Asimismo, emitió dos convocatorias: la primera para el proceso de certificación de personas facilitadoras y de personas facilitadoras en lenguas indígenas, en términos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la segunda para la actualización de la certificación de personas facilitadoras especializadas en materia penal. De esta manera, se adecuan los procedimientos a las disposiciones nacionales que establecen los criterios para el desempeño de las y los operadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa.

Finalmente, se puso en marcha la Plataforma Estatal de Registro de Personas Facilitadoras Públicas y Privadas, así como de personas abogadas colaborativas, que permitirá mantener actualizado el padrón de profesionales en la materia, asegurando que continúen ejerciendo su función bajo una regulación adecuada.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de ofrecer a la ciudadanía vías sensibles, confiables y eficientes para la resolución de sus conflictos, mediante la aplicación profesional e imparcial de los mecanismos alternativos.

rmr