Pista de hielo de la Villa Navideña abrirá este 31 de diciembre hasta las 15:00 horas

“Invitamos a las familias locales, turistas y visitantes a disfrutar de una mañana excepcional previo al Año Nuevo. Los esperamos en este espacio rodeado de naturaleza, bajo un ambiente cien por ciento familiar, ideal para convivir y generar recuerdos inolvidables”, recalcó el titular de la política turística estatal.

Es importante recordar que el acceso a la pista está permitido para menores a partir de los seis años, siempre que vayan acompañados por un adulto, quien deberá firmar una carta responsiva. En el lugar se ofrece el préstamo de patines, aunque los usuarios también pueden llevar su propio equipo.