Pirotecnia provoca incendio en fraccionamiento de Lázaro Cárdenas [VIDEO]

Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia
Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de pirotecnia provocó un incendio en el fraccionamiento Puerto Real, en el municipio de Lázaro Cárdenas, movilizando de inmediato a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se originaron tras la detonación de artefactos pirotécnicos, lo que generó alarma entre los vecinos. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego, evitando que se propagara a viviendas contiguas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

