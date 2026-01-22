“Pilones”, pieza fundamental para la detención de “El Botox”: autoridades

Michoacán

Sandra Lizbeth “N” fue detenida y también informó sobre este líder delincuencial, además de dos hombres más
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del miércoles fue detenido Marco Antonio “N”, alias “Pilones”, colaborador cercano de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, y pieza fundamental en su detención, confirmaron autoridades estatales, al precisar que esta acción se dio en Tuxpan.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que con la detención de “Pilones” se pudo identificar a Sandra Lizbeth “N”, operadora que permitió la ubicación de la persona encargada de la seguridad de César “N”.

En ese tenor, especificó que las investigaciones hacia este grupo delincuencial continúan, porque el equipo de trabajo se estará moviendo y se tiene que estar atentos ante los movimientos que se hagan; aseguró que las detenciones de sus colaboradores continuarán.

