Pierde la vida influencer Flor Marian; sus órganos serán donados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, emitió dictamen de no inconveniente para la procuración de órganos de Flor Marian I., quien perdió la vida este día en el Hospital de la Mujer de Morelia.

El 6 de septiembre, la joven fue trasladada a dicho nosocomio, luego de ser localizada en un hotel de esta ciudad, tras ser reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en el municipio de Uruapan.

Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes.

Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones.