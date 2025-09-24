Piden taxistas instalación de cámaras en las unidades; van 40 asaltos a operadores de la TAM

"Sí, hace 8 días tuvimos un compañero que lo picaron, el de la 525, aquí en el Lago 2; le metieron 4 cuchilladas y le quitaron el vehículo, eran dos hombres y una mujer, la mujer iba con pistola y los dos hombres con cuchillos", refirió.

Indicó que los asaltantes no tomaron el taxi al interior de la Terminal de Autobuses de Morelia, sino que fue afuera del recinto y sin boleto.

De la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), comentó que es imposible interponer una denuncia debido al tiempo de investigación que lleva y muchos de los operadores tienen que llevar dinero a sus hogares para sobrevivir y no quedarse sin trabajo más de tres o cuatro meses.

A lo anterior, puntualizó que se busca una coordinación con el Gobierno de Michoacán para ver la posibilidad de apoyar a los taxistas de la central camionera con la instalación de cámaras de video con audio y que estén conectadas con C5 para una atención inmediata por las corporaciones de seguridad en caso de algún riesgo tanto para los operadores, así como para los usuarios.