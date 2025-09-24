Piden taxistas instalación de cámaras en las unidades; van 40 asaltos a operadores de la TAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tema de inseguridad pega a todos los sectores y los taxistas de la Terminal de Autobuses de Morelia no son la excepción, reconoció el presidente del Bloque Transportista del Estado de Michoacán, Arturo Méndez Calderón, al pedir a las autoridades de Gobierno del Estado la instalación de cámaras de video con audio que estén entrelazadas al C5.
En entrevista, indicó que tan solo este año van alrededor de 40 asaltos a taxistas de la central camionera; tan solo la semana pasada se registró un hecho de violencia que dejó herido a uno de sus compañeros con 4 cuchilladas y el robo del vehículo.
"Sí, hace 8 días tuvimos un compañero que lo picaron, el de la 525, aquí en el Lago 2; le metieron 4 cuchilladas y le quitaron el vehículo, eran dos hombres y una mujer, la mujer iba con pistola y los dos hombres con cuchillos", refirió.
Indicó que los asaltantes no tomaron el taxi al interior de la Terminal de Autobuses de Morelia, sino que fue afuera del recinto y sin boleto.
De la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), comentó que es imposible interponer una denuncia debido al tiempo de investigación que lleva y muchos de los operadores tienen que llevar dinero a sus hogares para sobrevivir y no quedarse sin trabajo más de tres o cuatro meses.
A lo anterior, puntualizó que se busca una coordinación con el Gobierno de Michoacán para ver la posibilidad de apoyar a los taxistas de la central camionera con la instalación de cámaras de video con audio y que estén conectadas con C5 para una atención inmediata por las corporaciones de seguridad en caso de algún riesgo tanto para los operadores, así como para los usuarios.
Esta solicitud, especificó, es para las 800 unidades de taxis que se tienen en la Central y, que poco a poco, incremente a todas las unidades del estado.
