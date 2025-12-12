Piden prohibir pirotecnia con ruido en Michoacán por daños a personas y animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de pirotecnia en Michoacán se ha convertido en una práctica insostenible con efectos negativos en distintos sectores de la población, denunciaron colectivos animalistas y defensores de derechos humanos.

Carlos Maya Cordero, jurista e integrante de la asociación Abogados Animalistas de México (ASAAM), señaló que la actual regulación en torno a los artefactos explosivos es insuficiente e inoperante, lo que permite su uso descontrolado a pesar de los múltiples accidentes, tanto en humanos como en animales.

Maya Cordero detalló que, además de provocar lesiones graves —como la pérdida de extremidades e incluso fallecimientos— la pirotecnia con ruido genera daños ambientales severos y afecta directamente a grupos vulnerables.

“El estruendo afecta a niños con síndrome de Down, pacientes hospitalizados y personas adultas mayores. También genera un estrés inconmensurable en perros y gatos, cuyos decibeles auditivos son muchísimo más altos que los de los humanos”, explicó el abogado.

Asimismo, se registran muertes de aves cada temporada festiva debido a la contaminación sonora, sin que exista una política ambiental para atender la problemática.