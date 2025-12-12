Piden prohibir pirotecnia con ruido en Michoacán por daños a personas y animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de pirotecnia en Michoacán se ha convertido en una práctica insostenible con efectos negativos en distintos sectores de la población, denunciaron colectivos animalistas y defensores de derechos humanos.
Carlos Maya Cordero, jurista e integrante de la asociación Abogados Animalistas de México (ASAAM), señaló que la actual regulación en torno a los artefactos explosivos es insuficiente e inoperante, lo que permite su uso descontrolado a pesar de los múltiples accidentes, tanto en humanos como en animales.
Maya Cordero detalló que, además de provocar lesiones graves —como la pérdida de extremidades e incluso fallecimientos— la pirotecnia con ruido genera daños ambientales severos y afecta directamente a grupos vulnerables.
“El estruendo afecta a niños con síndrome de Down, pacientes hospitalizados y personas adultas mayores. También genera un estrés inconmensurable en perros y gatos, cuyos decibeles auditivos son muchísimo más altos que los de los humanos”, explicó el abogado.
Asimismo, se registran muertes de aves cada temporada festiva debido a la contaminación sonora, sin que exista una política ambiental para atender la problemática.
Ante este panorama, activistas de distintas organizaciones anunciaron que trabajan en una iniciativa ciudadana que será presentada ante el Congreso del Estado de Michoacán.
“Varios grupos vulnerables estamos de acuerdo en impulsar una ley para prohibir la pirotecnia con ruido, como ya se ha hecho en otros países. La propuesta permitiría el uso de pirotecnia visual, sin estruendo, y con mayor responsabilidad ambiental”, expuso Maya Cordero, quien también forma parte de Activismo por el Mundo Animal (AMA) y del Consejo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM).
El activista adelantó que buscarán apoyo de madres y padres de menores con síndrome de Down, personas adultas mayores y especialistas ambientales, con el objetivo de construir una agenda que frene los riesgos que cada temporada decembrina cobra vidas humanas y causa daños a comunidades y ecosistemas.
“Por un Michoacán libre de crueldad animal”, concluyó el abogado.
mrh