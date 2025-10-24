Piden muebleros del Oriente atención ante la entrada de productos Chinos a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Fabricantes Muebleros de Michoacán (AfamMich) pidieron a los Gobiernos Federal y del Estado generar una estrategia para evitar la introducción de productos chinos que pongan en riesgo a la rama.

El presidente de la Asociación, Favio César Padilla Pérez, refirió que actualmente hay tiendas chinas que se están poniendo en todos los rincones del país, no solo de Michoacán, lo que ha generado incertidumbre en todos los sectores productores, más por contar con productos que son a bajos costos, pero de mala calidad.

Reconoció que en Ciudad Hidalgo hay el temor que los chinos se adueñen de parte del bosque para la creación de muebles.