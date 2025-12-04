Piden justicia por Maritza, hallada sin vida en Uruapan, y por sus hijas aún desaparecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el feminicidio de Maritza Espino Ponce y la desaparición de sus dos hijas menores, familiares, amigas y colectivas feministas convocaron a una marcha pacífica este domingo 7 de diciembre en la ciudad de Morelia para exigir justicia y visibilizar la urgencia del caso.

La concentración iniciará a las 10:00 de la mañana en la fuente de Las Tarascas, punto emblemático de la capital michoacana, y recorrerá el Centro Histórico bajo el lema "¡Ni una más, las queremos vivas!".

La movilización busca mantener viva la exigencia de justicia para Maritza y presionar por la búsqueda efectiva de sus hijas, Sofía Camila y Maritza Natalia, de 6 y 4 años respectivamente.