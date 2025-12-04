Piden justicia por Maritza, hallada sin vida en Uruapan, y por sus hijas aún desaparecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el feminicidio de Maritza Espino Ponce y la desaparición de sus dos hijas menores, familiares, amigas y colectivas feministas convocaron a una marcha pacífica este domingo 7 de diciembre en la ciudad de Morelia para exigir justicia y visibilizar la urgencia del caso.
La concentración iniciará a las 10:00 de la mañana en la fuente de Las Tarascas, punto emblemático de la capital michoacana, y recorrerá el Centro Histórico bajo el lema "¡Ni una más, las queremos vivas!".
La movilización busca mantener viva la exigencia de justicia para Maritza y presionar por la búsqueda efectiva de sus hijas, Sofía Camila y Maritza Natalia, de 6 y 4 años respectivamente.
Las niñas fueron vistas por última vez el pasado 24 de noviembre en Uruapan, Michoacán, el mismo día en que Maritza fue reportada como desaparecida. Desde entonces, ambas cuentan con fichas activas del protocolo Alerta Amber Michoacán, sin que hasta el momento se tengan noticias confirmadas sobre su paradero.
En redes sociales, la ciudadanía ha impulsado el hashtag #JusticiaParaMaritza, así como llamados a difundir las imágenes de las menores. Se teme que las niñas estén en riesgo y que puedan haber sido trasladadas fuera del estado, según versiones compartidas por familiares.
El caso ha generado amplia indignación social debido a las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo de Maritza: dentro de un tambo de plástico en un río de Uruapan, con signos de violencia e impactos de bala. La Fiscalía del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Organizadores de la marcha piden acudir con vestimenta morada o negra, pancartas y velas, y recalcan el carácter pacífico de la manifestación.
