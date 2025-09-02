Pide SEE no dejar fuera a alumnos de programas socioeducativos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, hizo un llamado a los docentes y directores a no dejar a los alumnos fuera de los programas socioeducativos, por lo que deben subir los datos a la Plataforma 911.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal recordó que la plataforma sigem.see.michoacan.gob.mx estará abierta del 1 al 25 de septiembre, y es en la que deben registrar los datos de todos los alumnos.

Recordó que anteriormente no se contaban con datos básicos como cuántos maestros había en plantilla por escuela o matrículas duplicadas.

Abundó que además a causa de la ausencia de datos y autonomía de las escuelas, los directores y docentes subían los datos a un “subregistro”, pero no lo reportaban a la secretaría.

Ante esta situación, la secretaria compartió que hubo muchos docentes que reportaron que no habían recibido el calzado escolar, motivo por el cual ahora todos los programas socioeducativos pasan por el registro de la matrícula a través de la plataforma oficial.

RYE