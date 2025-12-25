Pide Secma evitar uso de pirotecnia por daño a fauna silvestre y doméstica en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Medio Ambiente hace un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia durante los festejos decembrinos, ante los efectos negativos que tienen en la biodiversidad y ecosistemas del estado.

Entre los principales impactos ecológicos destaca el estrés auditivo que provoca en las diferentes especies. En el caso de las aves, causa confusión y desorientación, lo que las lleva a abandonar sus nidos, modificar su periodo reproductivo o sufrir paros cardiacos.