Pide PC tomar precauciones ante bajas temperaturas en Michoacán

Morelia, Michoacán, 21 de enero 2022.- La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, invita la población a extremar precauciones en esta temporada invernal, para evitar afecciones en la salud.



De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la continuación del Frente Frío número 23 y el ingreso de humedad del Océano Pacífico provocará cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas, ambiente matutino frío a fresco y bancos de niebla en zonas serranas.



En este sentido, se exhorta a la población a mantenerse informada, sobre las novedades referentes a la época invernal, así como extremar precauciones en caso de contingencia y seguir las recomendaciones de las dependencias relacionadas con salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.



-Informar a las autoridades correspondientes sobre la localización de grupos o personas sujetas a riesgo tales como indigentes, niños, ancianos o enfermos desprotegidos.

-Procurar y fomentar entre la familia y la comunidad, las medidas de protección pertinentes como: vestir ropa gruesa que cubra todo el cuerpo y comer frutas y verduras amarillas, ricas en vitaminas A y C.

-Contar con combustible suficiente para la calefacción.

-Procurar tener cobijas suficientes para cubrirse por las noches.

-Solicitar información a la Unidad de Protección Civil de la localidad sobre la ubicación de refugios temporales.

-Acudir a la Unidad de Protección Civil de su localidad, con la finalidad de establecer el plan de acciones, que haga posible prevenir y aminorar los daños a la población durante la temporada de frío.



Durante la temporada invernal:

-Permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en caso de ser necesario.

-Usar cobijas suficientes durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

-Usar chimenea, calentadores u hornilla en caso de que el frío sea muy intenso, siempre y cuando el lugar se encuentre bien ventilado.

-Alimentarse con comidas ricas en proteínas tales como carne, huevo y pescado. -Si va a salir de un lugar caliente, debe cubrirse boca y nariz para evitar el aire frío ya que los cambios bruscos pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Mantener las persianas y cortinas abiertas durante el día para permitir el ingreso de los rayos solares y cerrarlas al atardecer para conservar el calor.



Por su parte, si va a estar fuera de su hogar por un tiempo prolongado, asegurarse de:

-Apagar la chimenea, braseros, calentadores u hornillas de petróleo o gas antes de salir de casa.

-Mantener las persianas y cortinas abiertas durante el día para permitir el ingreso de los rayos solares y cerrarlas al atardecer para conservar el calor.

-En la época decembrina, apagar el arbolito de navidad, si no va a estar supervisado.

-Evitar que los niños pequeños tengan acceso a los calentadores.

-Abrigar muy bien a niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.

-Acudir con oportunidad al centro de salud y atender cualquier signo de enfermedad respiratoria.

-Si cuenta con una herida, no traer vendajes apretados.

