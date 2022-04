Pide PC Pátzcuaro tomar precauciones en caso de meterse a nadar al Lago o ríos

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la temporada vacacional que se avecina, la Dirección de Protección Civil de Pátzcuaro, encabezada por José Roberto Vélez Escobar, exhorta a la población a tomar precauciones en caso de meterse a nadar al Lago de Pátzcuaro o ríos.

El funcionario municipal recordó que consumir bebidas alcohólicas es una de las principales acciones que deben evitarse, debido a que, bajo el influjo del alcohol, las personas no son capaces de coordinar sus movimientos y pueden ahogarse.

De igual forma, es importante que las personas no se metan a nadar en un periodo menor a los 30 minutos después de comer, ya que pueden ser susceptibles a presentar calambres o malestares estomacales.

Y en caso de no saber nadar, la recomendación es que las personas no se metan al Lago, debido a que hay zonas profundas que no se identifican con facilidad.

En el caso de los niños, éstos solo pueden meterse con la supervisión de un adulto que los cuide y monitoreé para cerciorarse que no corran algún riesgo.

Por último, Protección Civil exhorta a la población a ser responsable en las vacaciones y medir riesgos para evitar un accidente.

RPO