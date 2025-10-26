Michoacán

Pide Iglesia Católica respetar tradiciones de Noche de Ánimas

Dijo ser respetuoso del resto de las expresiones, pero pidió priorizar el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, pidió a la población en general a respetar las tradiciones en torno a las Noches de Ánimas.

En conferencia de prensa, refirió que en esta temporada brota la falta de significado profundo de otras tradiciones que han llegado al país y que no son entorno a los Días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

La Iglesia Católica, dijo, respeta el resto de las expresiones, pero aseguró que no se puede manchar las tradiciones con el Halloween o, inclusive, la adoración de la Santa Muerte.

Asimismo, pidió a la sociedad que viajará en próximos días para vivir las tradiciones de la Noche de Ánimas a evitar los excesos, ser precavidos y prudentes, más cuando se sale a carretera.

