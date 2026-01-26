Pide Gabriela Molina compromiso a maestros de educación indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la exigencia de dotar de tecnología y atender las escuelas de “palitos” en las comunidades indígenas, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) hizo entrega de materiales didácticos, pintura e impermeabilizante para la mejora de las escuelas de educación indígena de preescolar y primaria.

La secretaria, Gabriela Molina Aguilar, puntualizó que se trata de atender las demandas que se tienen en la educación indígena, la cual consideró que enfrenta grandes retos que serán atendidos por la presente administración.

Pero para poder cumplir con el pago de la nómina y lo que requieren, resaltó, debe haber una responsabilidad compartida, y los maestros indígenas son quienes tienen que hacer su trabajo.

Y es que evidenció que en las comunidades indígenas hay falta de maestros, no por asignación, pero sí porque dejan las aulas; además, deben contar con grupos de 20 alumnos y no menos de diez, porque se ha complicado la educación indígena.

Las disputas comunitarias, resaltó, también son problemas que se registran en la educación indígena, y los más afectados, enfatizó, son las niñas y los niños.

Documentó que en Michoacán hay 662 escuelas indígenas en educación inicial, preescolar y primaria, con 53 mil alumnos y 3 mil 700 docentes, de los cuales el 60 por ciento son hablantes de lenguas indígenas y suficientes para atender la educación indígena.