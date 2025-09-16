Pide FGE a municipios contar con un estado de fuerza completo en los retenes que hacen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los municipios deben contar con un estado de fuerza adecuada en los retenes qué instalan y no solo tener de uno a dos elementos, puntualizó el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que del seguimiento que se ha desprendido del ataque a la policía municipal de Uruapan se detectó que los atacantes viajaban en dos motos y dispararon de manera directa, fue una mujer la que repelió el ataque.

Por lo que subrayó que es fundamental que los municipios pongan de su parte para garantizar la seguridad a la ciudadanía y no solo contar con uno a dos elementos por retén, toda vez que son blancos fáciles del crimen organizado.

Además, subrayó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantendrá una coordinación puntual con la federación, estado y municipio para fortalecer la estrategia de seguridad.

Misma situación, señaló, para el resto de los municipios que suspendieron las fiestas patrias por temas de inseguridad, como son Zinapécuaro, Peribán y Tocumbo.

RYE