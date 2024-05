Pide CNTE que se garantice pago de maestros; este año vence convenio de apoyo de Federación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será el último día de diciembre de este año cuando venza el convenio con la federación, por el que se apoya al Estado con el 35 por ciento de la nómina magisterial, por lo que la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pide se garantice el pago salarial de las y los maestros en 2025.

En ese sentido, Jairo Mandujano, líder de una de las corrientes magisteriales de la CNTE, señaló que se buscará que cualquiera de las dos candidatas que llegue a la Presidencia de la República den continuidad al convenio con el estado.

El líder magisterial consideró que “la federalización de la nómina ha sido una mentira”, ya que lo que se realizó fue un convenio en el que se estipula que una parte del salario de los maestros estatales la aporta la Federación (35 por ciento) y el resto lo aporta el gobierno del estado (65 por ciento).

“Nosotros lo que pedimos es que se garantice el pago del salario para los compañeros del sistema estatal, si es a través de la federalización de la nómina, nosotros no tenemos ningún problema, aunque, aclaro, es federalizar la nómina, el pago, las claves de los compañeros seguirían siendo del sistema estatal, no perderían ningún beneficio, porque luego se piensa que cambiarían claves estatales por federales y eso no se puede. O realizar un convenio donde la Federación garantice el pago de salarios y bonos, pero más amplio”.

Finalmente, recordó que la pasada administración estatal debía al magisterio cinco quincenas y alrededor de siete bonos, por lo que desde que se acordó el convenio, se ha garantizado el pago a los docentes del estado.

