Pico de Tancítaro cumple 16 años como área protegida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2009, el Pico de Tancítaro fue declarado Área de Protección de Flora y Fauna, una medida que buscaba —y aún busca— evitar el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes de Michoacán.
El volcán, el más alto del estado con más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, abarca más de 23 mil hectáreas distribuidas en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán y Nuevo Parangaricutiro. En este lugar conviven bosques de pino, oyamel, encino, fauna endémica y una importante red de manantiales y cuencas que alimentan ríos y comunidades enteras.
Pese a estar protegido por ley desde hace 16 años, el Tancítaro sigue enfrentando presión por cambio de uso de suelo, incendios forestales y tala clandestina. Sin embargo, también ha sido escenario de acciones de reforestación, vigilancia comunitaria y proyectos de educación ambiental impulsados por pobladores, autoridades y colectivos.
El área es conocida por ser hábitat de especies en riesgo, como la tuza michoacana, la rata cambalachera de Tancítaro y diversas aves rapaces. Su valor ambiental no solo es biológico: también representa un pulmón natural que capta y filtra agua para miles de habitantes en la región.
En 2021, la zona núcleo fue reforestada como parte de un proyecto de restauración ecológica. A la fecha, investigadores y activistas coinciden en que el trabajo de conservación debe fortalecerse, no solo con vigilancia, sino con alternativas económicas que involucren a las comunidades locales.
