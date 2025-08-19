Pico de Tancítaro cumple 16 años como área protegida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2009, el Pico de Tancítaro fue declarado Área de Protección de Flora y Fauna, una medida que buscaba —y aún busca— evitar el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes de Michoacán.

El volcán, el más alto del estado con más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, abarca más de 23 mil hectáreas distribuidas en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán y Nuevo Parangaricutiro. En este lugar conviven bosques de pino, oyamel, encino, fauna endémica y una importante red de manantiales y cuencas que alimentan ríos y comunidades enteras.