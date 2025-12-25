PIB de Michoacán creció 0.7% y se ubica en el lugar 13 nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actividad económica de Michoacán mostró una ligera expansión en 2024, con un Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) que alcanzó los 681,446 millones de pesos (a precios de 2018), lo que representa una variación anual de 0.7%. Este modesto crecimiento, que también se reflejó en el Valor Agregado Bruto (VAB) de 649,711 millones de pesos, sitúa al estado en una posición intermedia dentro del panorama nacional, al ocupar el lugar número 13 en el ranking de las entidades federativas.

El análisis sectorial revela una marcada polarización en el desempeño económico durante el año. El motor del crecimiento fue el sector terciario (servicios), el cual no solo representa la mayor parte de la economía local, con 68.6% del VAB total, sino que también fue el único que aportó un impulso positivo, al registrar un incremento de 3.4%. Las actividades terciarias contribuyeron con 2.2 puntos porcentuales al crecimiento general del 0.7%, lo que evidencia la creciente dependencia del estado del sector servicios.

Por otro lado, la base productiva tradicional del estado enfrentó serios desafíos. Las actividades secundarias (industria y construcción) sufrieron la contracción más severa, al disminuir su valor agregado en -6.6%, lo que restó 1.1 puntos porcentuales al crecimiento total. De manera similar, las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), fundamentales para la identidad michoacana, también redujeron su producción en -2.4%, con una contribución negativa de 0.3 puntos porcentuales al resultado final.

Esta estructura económica subraya una vulnerabilidad significativa: la contracción en los sectores primario y secundario, que en conjunto representan cerca del 31.4% del VAB, limitó el potencial de crecimiento que el sector servicios intentó generar. La industria y la construcción, en particular, mostraron una debilidad que merece atención especial por parte de las políticas públicas orientadas a la inversión y a la generación de empleo más allá del sector servicios.