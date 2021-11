Pese a recibir recursos, alcaldesa de Salvador Escalante denuncia poco apoyo

“El apoyo para Santa Clara del Cobre fue de parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, no así del secretario de Turismo, Roberto Monroy, interesado en Santa Clara. No lo veo con esas ganas de querer ayudar a los artesanos, y creo que no ve el potencial tan grande que tenemos en nuestro municipio. Lo invitamos a nuestras festividades de Muertos y nos dejó por lo menos dos veces esperando”, manifestó la alcaldesa de Salvador Escalante.

Dijo, no entender porqué el titular de Sectur no tiene los ojos puestos en Santa Clara del Cobre, pues con el gobernador ya se planteó integrar el municipio a la ruta de la zona lacustre de la Noche de Muertos, pues recordó que se trata de uno de los 9 pueblos mágicos con los que cuenta Michoacán.