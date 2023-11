Pese a inhabilitación del Pleno, INAI nunca tuvo rezago de trabajo: comisionado Alcalá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) nunca presentó rezago en sus labores pese a la inhabilitación de 151 días por la falta de designación de tres integrantes, aclaró el comisionado nacional, Adrián Alcalá Méndez.

Y es que durante la inhabilitación se llegó a hablar de más de 8 mil asuntos retenidos por la falta se sesión en el Pleno, sin embargo, todos los asuntos fueron analizados y estudiados por los cuatro comisionados y sus equipos de trabajo, trabajo que les permitió resolver alrededor de 6 mil en un sólo día una vez que las sesiones en el INAI se restablecieron.

"Lo que hicimos fue seguir trabajando semana con semana nuestras ponencias, de tal manera que cuando se nos permitió habilitar resolvimos cerca de 6 mil medios de impugnación, es decir no tenemos ningún retraso, ninguna demora como se ha malinformado, seguimos trabajando, no nos guardamos en nuestros escritorios, seguimos trabajamos por eso no hay rezago".

Aunado a lo anterior, Alcalá Méndez informó que, los cuatro comisionados han reducido el tiempo de resolución, pasando de 40 días a 28, y así evitar la acumulación de asuntos.

El sujeto obligado que más solicitudes de información recibe, es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto en torno a dudas de los beneficiarios como cuántas semanas cotizadas ha alcanzado un ciudadano para obtener su pensión o jubilación, así como los requisitos.

El pasado 28 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el INAI podría sesionar con cuatro de los siete comisionados que lo integran, esto gracias a la sumatoria del Pleno de la Corte al proyecto del ministro Javier Laynez Potisek. El Instituto Nacional del Transparencia quedó sin quorum desde el 1 de abril.

RYE