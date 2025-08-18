Pescado blanco de Pátzcuaro será protegido con Indicación Geográfica: ICTI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un trabajo coordinado entre diversas instituciones estatales, académicas y productivas, Michoacán avanza hacia la obtención de la Indicación Geográfica (IG) del pescado blanco de Pátzcuaro, una distinción que garantiza la autenticidad, calidad y origen de este emblemático producto michoacano.

Desde finales de 2022, se integró un comité interinstitucional formado por dependencias estatales y académicas para recopilar la información necesaria que sustenta la solicitud de la IG. En septiembre de 2023 se entregó el estudio técnico y reglas de uso, posteriormente se formalizó la creación de la Sociedad de Cooperativas de Pescadores, para garantizar la inclusión y participación de los pescadores locales que, históricamente, han mantenido viva la tradición del pescado blanco en la región.