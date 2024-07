PES con esperanza de conservar registro mediante elecciones extraordinarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente en Michoacán del Partido Encuentro Solidario, Eder López García, reconoció que, en el PES aún hay esperanza de conservar su registro como instituto político en caso de que se realicen elecciones extraordinarias.

En entrevista el líder partidista reconoció que la extinción del partido se encuentra en cause, luego de no obtener el mínimo del 3 por ciento de la votación general, no obstante, mencionó, el proceso electoral concluye con las resoluciones a las impugnaciones, por ello confió en que desde el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) se declaren elecciones extraordinarias en algunos municipios y distritos para nuevamente competir e incrementar su votación.

Eder López mencionó, son entre 5 y 6 mil votos los que alejan al PES de mantener su registro como partido local.