Perspectiva de género y atención libre de revictimización, ejes rectores del Plan de Persecución de Delitos: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La perspectiva de género y la atención libre de revictimización serán pilares centrales en la construcción del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, afirmó el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, al inaugurar la Mercadita Naranja 2025, un espacio destinado a promover productos y servicios elaborados por usuarias del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM).

Durante su mensaje, Torres Piña destacó que, bajo el lema “No hay excusa para el abuso en línea”, tema central de la campaña de activismo contra la violencia digital en 2025 de la ONU, la Fiscalía trabaja para fortalecer la confianza ciudadana, garantizando procesos sin revictimización, con transparencia y con una sólida perspectiva de género en todas las etapas de atención.

Así mismo, hizo un llamado al personal de la institución a contribuir al fortalecimiento económico de las mujeres, subrayando la importancia de robustecer, desde el CJIM, los esquemas de atención a la violencia. Recordó que la perspectiva de género, los derechos humanos y la pluriculturalidad del estado son elementos esenciales para la formación de todas y todos los servidores públicos, además de la sensibilidad que exige la atención a las personas usuarias.