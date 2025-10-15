Personal médico de Michoacán parte a Hidalgo para apoyar tras inundaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento a la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en coordinación con la Secretaría de Gobierno, despachó una brigada de ayuda humanitaria y unidades de atención médica de urgencia con destino a Pachuca, Hidalgo, para apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, dieron el banderazo de salida a cuatro ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cinco unidades médicas móviles equipadas con instrumental, medicamento y material de curación, y una unidad de logística.

El contingente enviado por el Gobierno de Michoacán está integrado por 13 elementos de atención prehospitalaria y coordinación, así como por 15 personas del área de apoyo en salud, integrado por médicos, enfermeras y promotores de la salud para brindar consulta en campo.