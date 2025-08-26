Personal de la FGE no puede hacer retenes: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede realizar retenes en ningún punto de la entidad, al menos que haya operativos y sean en coordinación con diversas corporaciones de seguridad nacional, puntualizó el titular, Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, especificó que este es uno de los tres puntos que se pusieron sobre la mesa al personal de la Fiscalía mediante circulares, luego de diversas reuniones que ha sostenido con sectores de la población, quienes han manifestado quejas y denuncias sobre este y más acciones que violentan el actuar de la dependencia.

Precisó que estas tres circulares están enfocadas en la prohibición de retenes, salvo que se hagan en conjunto con las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Sedena) y/o la Guardia Nacional; además de que todos los vehículos deben estar balizados con placas y no tener vidrios polarizados, a excepción de aquellos que por sus tareas de investigación lo requieran; y el personal de la Fiscalía no puede pedir ni recibir apoyo alguno para acelerar una investigación, que se haga alguna actuación o para cualquier proceso administrativo.

Si bien reconoció que hasta el momento no hay alguna denuncia formal, puntualizó que es fundamental que el personal acate las circulares que se han girado, toda vez que habrá sanciones a quienes continúen sin cumplir con su trabajo ante la Fiscalía.