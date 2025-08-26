Personal de la FGE no puede hacer retenes: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede realizar retenes en ningún punto de la entidad, al menos que haya operativos y sean en coordinación con diversas corporaciones de seguridad nacional, puntualizó el titular, Carlos Torres Piña.
En conferencia de prensa, especificó que este es uno de los tres puntos que se pusieron sobre la mesa al personal de la Fiscalía mediante circulares, luego de diversas reuniones que ha sostenido con sectores de la población, quienes han manifestado quejas y denuncias sobre este y más acciones que violentan el actuar de la dependencia.
Precisó que estas tres circulares están enfocadas en la prohibición de retenes, salvo que se hagan en conjunto con las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Sedena) y/o la Guardia Nacional; además de que todos los vehículos deben estar balizados con placas y no tener vidrios polarizados, a excepción de aquellos que por sus tareas de investigación lo requieran; y el personal de la Fiscalía no puede pedir ni recibir apoyo alguno para acelerar una investigación, que se haga alguna actuación o para cualquier proceso administrativo.
Si bien reconoció que hasta el momento no hay alguna denuncia formal, puntualizó que es fundamental que el personal acate las circulares que se han girado, toda vez que habrá sanciones a quienes continúen sin cumplir con su trabajo ante la Fiscalía.
"En cuanto tengamos alguna información, algún señalamiento, alguna queja, tenemos que darle el seguimiento debido, que haya sanciones al respecto, sino entonces no tiene razón de ser", subrayó.
Torres Piña pidió a la población a realizar las denuncias correspondientes ante cualquier retención ilegal que haga el personal de la Fiscalía, que no traigan los coches debidamente identificados o que se les pida algún "moche", a fin de que haya un seguimiento y las sanciones correspondientes.
"Invitar a toda la ciudadanía a que, si conocen, si han sido objeto de este tipo de procesos, lo denuncien, lo hagan sin temor para que nosotros le demos seguimiento y no permitamos ese tipo de abusos", indicó.
Agregó que se prevé girar otra circular más en cuanto al área de revisión del título de matrícula de los vehículos y sean los únicos que puedan cotejar y expedir algún documento en la compra-venta entre particulares de vehículos y no haya procesos de dudosa procedencia.
"A partir de estas circulares no hemos recibido de manera formal alguna queja, pero sí hemos recibido opiniones en reuniones con diversos sectores; en cuanto tengamos alguna información, señalamientos o quejas, se dará el seguimiento debido y habrá sanciones, sino entonces no tiene razón de ser", subrayó.
BCT