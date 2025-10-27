Persisten casos de violencia animal en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia contra los animales se mantiene como un problema creciente en Michoacán. En dos años, asociaciones defensoras de los derechos de los animales han presentado más de 50 denuncias por casos de maltrato en la ciudad de Morelia y en distintos municipios del interior del estado.
Entre los hechos documentados se encuentran envenenamientos, animales baleados, atropellados, torturados e incluso víctimas de abuso sexual. Decenas de casos han llegado a las áreas de investigación de la Fiscalía General del Estado, aunque solo una parte logra avanzar hasta la etapa judicial.
Carlos Maya, abogado defensor animalista, destacó que apenas un 30 por ciento de los casos se han judicializado. “Si bien consideramos que este porcentaje representa un avance en comparación con años anteriores, la mayoría de las resoluciones terminan en sanciones menores o reparaciones de daño, sin que los responsables enfrenten penas de cárcel”, señaló.
En semanas recientes, algunos hechos han generado especial indignación social. En Quiroga, una mujer fue captada arrastrando el cuerpo de un perro amarrado a su camioneta, mientras que el envenenamiento masivo se ha convertido en una tendencia.
Las asociaciones coinciden en que la violencia contra los animales refleja un problema más amplio de descomposición social y falta de sensibilidad hacia la vida. Exigen el endurecimiento de las penas contra agresores de animales y que cese la percepción de impunidad que se ha gestado en torno a esta situación.
Mientras tanto, las denuncias siguen acumulándose y las exigencias de justicia se hacen cada vez más fuertes.
