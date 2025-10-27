Persisten casos de violencia animal en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia contra los animales se mantiene como un problema creciente en Michoacán. En dos años, asociaciones defensoras de los derechos de los animales han presentado más de 50 denuncias por casos de maltrato en la ciudad de Morelia y en distintos municipios del interior del estado.

Entre los hechos documentados se encuentran envenenamientos, animales baleados, atropellados, torturados e incluso víctimas de abuso sexual. Decenas de casos han llegado a las áreas de investigación de la Fiscalía General del Estado, aunque solo una parte logra avanzar hasta la etapa judicial.