Persisten bloqueos en Michoacán a casi 24 horas del inicio del paro de campesinos

Los bloqueos son parte de una movilización convocada por el Movimiento Agrícola Campesino y otras agrupaciones que exigen atención a sus demandas sobre precios de garantía, fertilizantes, agua y otras políticas públicas al campo.

Las autoridades de seguridad exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse al tanto de los canales oficiales ante posibles modificaciones en la circulación vial.

rmr