Persisten bloqueos en Michoacán a casi 24 horas del inicio del paro de campesinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi 24 horas del inicio de la jornada nacional de protesta encabezada por organizaciones campesinas y de transportistas, este martes por la mañana persisten al menos nueve bloqueos carreteros en distintos puntos de Michoacán, según el reporte de las 07:20 horas del C5 estatal.
Los cierres, que comenzaron la mañana del lunes, se mantienen principalmente en casetas de peaje y tramos de carreteras federales, lo que ha generado afectaciones viales y recomendaciones de las autoridades para evitar estas rutas.
Puntos con bloqueo reportado:
Panindícuaro: Autopista de Occidente, caseta de cobro.
Ecuandureo: Autopista México - Guadalajara, caseta de cobro.
Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, caseta de cobro.
Vista Hermosa: Autopista de Occidente.
Vista Hermosa (Briseñas): Carretera Vista Hermosa - Briseñas, a la altura del kilómetro 46.
Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo-La Barca, cruce de Cuatro Esquinas.
Sahuayo: Carretera federal Sahuayo-La Barca, cruce de La Palma.
Villa Madero: Carretera Tiripetío-Eréndira, con al menos dos grupos manifestantes en puntos distintos.
Los bloqueos son parte de una movilización convocada por el Movimiento Agrícola Campesino y otras agrupaciones que exigen atención a sus demandas sobre precios de garantía, fertilizantes, agua y otras políticas públicas al campo.
Las autoridades de seguridad exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse al tanto de los canales oficiales ante posibles modificaciones en la circulación vial.
rmr