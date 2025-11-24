Persisten bloqueos: más de 10 puntos afectados en carreteras de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y campesinos continúa provocando afectaciones en la circulación de diversas vías carreteras en Michoacán, con bloqueos en más de diez puntos clave, tanto en autopistas como en caminos federales.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Michoacán y el C5 estatal confirmaron que se mantienen cierres totales y parciales en ambos sentidos de circulación, con retenciones que alcanzan hasta 800 metros.
Puntos con bloqueos confirmados:
🛣 Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo
P. Ocotlán – Retención sentido Maravatío: 100 m
P. Ecuandureo – Retención sentido Maravatío: 100 m
P. Panindícuaro – Retención: 800 m (Maravatío), 500 m (Zapotlanejo)
P. Zinapécuaro – Retención en ambos sentidos: 500 m
La Barca km 402 – Sin retención
Vista Hermosa (remota) – Sin retención
🛣 Vialidades estatales y federales (reporte C5 Michoacán, 16:44 h)
Zinapécuaro: Caseta de cobro de la autopista de cuota Atlacomulco–Zapotlanejo
Villamar: Carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS
Vista Hermosa: Autopista Occidente, Km 390
Vista Hermosa: Carretera Briseñas – Km 46
Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo-La Barca, crucero de cuatro esquinas
Sahuayo: Carretera federal Sahuayo-La Barca, crucero de La Palma
Villa Madero: Carretera Tiripetío–Eréndira, en dos puntos (placita y tienda Oxxo)
Chavinda: Carretera Jacona – Jiquilpan
🚧 Autoridades recomiendan evitar las zonas afectadas, tomar vías alternas en la medida de lo posible y mantenerse informados mediante canales oficiales.
