Michoacán

Persisten bloqueos: más de 10 puntos afectados en carreteras de Michoacán

El paro nacional de transportistas y campesinos mantiene afectaciones en vías estratégicas de Michoacán, con bloqueos activos en autopistas, carreteras federales y estatales
Persisten bloqueos: más de 10 puntos afectados en carreteras de Michoacán
FB/ Centro SICT Michoacan
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y campesinos continúa provocando afectaciones en la circulación de diversas vías carreteras en Michoacán, con bloqueos en más de diez puntos clave, tanto en autopistas como en caminos federales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Michoacán y el C5 estatal confirmaron que se mantienen cierres totales y parciales en ambos sentidos de circulación, con retenciones que alcanzan hasta 800 metros.

Puntos con bloqueos confirmados:

🛣 Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo

  • P. Ocotlán – Retención sentido Maravatío: 100 m

  • P. Ecuandureo – Retención sentido Maravatío: 100 m

  • P. Panindícuaro – Retención: 800 m (Maravatío), 500 m (Zapotlanejo)

  • P. Zinapécuaro – Retención en ambos sentidos: 500 m

  • La Barca km 402 – Sin retención

  • Vista Hermosa (remota) – Sin retención

🛣 Vialidades estatales y federales (reporte C5 Michoacán, 16:44 h)

  • Zinapécuaro: Caseta de cobro de la autopista de cuota Atlacomulco–Zapotlanejo

  • Villamar: Carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS

  • Vista Hermosa: Autopista Occidente, Km 390

  • Vista Hermosa: Carretera Briseñas – Km 46

  • Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo-La Barca, crucero de cuatro esquinas

  • Sahuayo: Carretera federal Sahuayo-La Barca, crucero de La Palma

  • Villa Madero: Carretera Tiripetío–Eréndira, en dos puntos (placita y tienda Oxxo)

  • Chavinda: Carretera Jacona – Jiquilpan

🚧 Autoridades recomiendan evitar las zonas afectadas, tomar vías alternas en la medida de lo posible y mantenerse informados mediante canales oficiales.

SHA

Bloqueos carreteros
Paro Nacional
Grid
SICT
autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com