Persisten bloqueos: más de 10 puntos afectados en carreteras de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y campesinos continúa provocando afectaciones en la circulación de diversas vías carreteras en Michoacán, con bloqueos en más de diez puntos clave, tanto en autopistas como en caminos federales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Michoacán y el C5 estatal confirmaron que se mantienen cierres totales y parciales en ambos sentidos de circulación, con retenciones que alcanzan hasta 800 metros.

Puntos con bloqueos confirmados:

🛣 Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo