Persiste la discriminación laboral para personas con discapacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La discriminación laboral para personas con discapacidad sigue persistiendo en la entidad, afirmó la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi) en Michoacán, Andrea Janet Serna Hernández, en el marco del quinto Festival por una Cultura de la Discapacidad en Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria señaló que las empresas están obligadas a contratar a personas con discapacidad; sin embargo, muchas veces les asignan trabajos menores o los empleados y empleadas no están lo suficientemente capacitadas para desempeñar otras labores.

Aunque indicó que no tienen cifras o porcentajes de cuántas empresas cometen omisiones o inciden en estas prácticas, subrayó que existen muchas barreras en ese sentido, pese a las capacitaciones que también se llevan a cabo.