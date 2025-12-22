Persiste la crisis del precio del limón en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A días de que concluya 2025, los precios del limón se mantienen por debajo de los costos de producción y distribución en el Valle de Apatzingán y municipios aledaños.

El informe del Observatorio de Seguridad de Apatzingán confirmó que, durante la última quincena de diciembre, el precio del kilogramo de limón para distribución comercial osciló entre 7.50 y 8.50 pesos.

Si bien esta variación representa un incremento cercano al 100 por ciento en comparación con el mes de octubre, el precio aún no logra superar la barrera de los 10 pesos por kilogramo.

La Asociación de Citricultores ha señalado que el costo de producción, corte y comercialización es de al menos 10 pesos. Incluso, antes de ser asesinado, Bernardo Bravo Manríquez había advertido sobre el impacto que tendría el cobro de dos pesos por kilogramo atribuido al crimen organizado.

La postura del gobierno de Michoacán frente a la crisis limonera se ha mantenido sin cambios, al señalar que los precios están determinados por las condiciones del mercado nacional y que la producción de Colima habría saturado la oferta, afectando el valor del fruto.

En este contexto, la expectativa de que los precios se estabilizaran durante el mes de noviembre quedó superada desde hace varias semanas, sin que hasta ahora se observe una recuperación suficiente para los productores.

BCT