Persiste extorsión a limoneros en Apatzingán; se tienen que ampliar las denuncias: Segob

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, el encargado de la Política Interna de Michoacán enfatizó que si bien se está combatiendo la extorsión, es un tema que persiste y golpea en la caída del precio, por lo que dejó en claro que no se trata de un tema del temporal, sino de extorsión.

“El corte ahorita se mantiene para evitar un tema de extorsión estos días y llegue el limón a los empaques. Volvemos a hacer un llamado a los productores y empacadores a que nos ayuden ampliando las denuncias que ya se tienen”, dijo.