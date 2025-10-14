Persiste extorsión a limoneros en Apatzingán; se tienen que ampliar las denuncias: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bajo precio del limón es debido a la extorsión que persiste a los limoneros de Apatzingán, reconoció el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, el encargado de la Política Interna de Michoacán enfatizó que si bien se está combatiendo la extorsión, es un tema que persiste y golpea en la caída del precio, por lo que dejó en claro que no se trata de un tema del temporal, sino de extorsión.
“El corte ahorita se mantiene para evitar un tema de extorsión estos días y llegue el limón a los empaques. Volvemos a hacer un llamado a los productores y empacadores a que nos ayuden ampliando las denuncias que ya se tienen”, dijo.
Es de mencionar que el Sistema Producto Limón mantienen un corte al 50 por ciento los días lunes, miércoles y viernes, mientras que el Tianguis Limonero continúa sin ventas, toda vez que el precio no supera los cinco pesos.
En Morelia, en un recorrido que realizó MIMORELIA.COM por los mercados y Tianguis, el kilo de limón oscila entre los 30 y 35 pesos; los oferentes, quienes pidieron anonimato, comentan que si ha llegado el limón, pero que cada día sube de precio y se espera incremente más.
BCT