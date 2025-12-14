Michoacán

Perrito es salvado tras caer en un pozo de cinco metros en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró este domingo en la colonia Independencia de Apatzingán, luego de que un perro cayera a un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, situación que requirió la intervención de los elementos de Protección Civil Municipal y los Bomberos de Apatzingán.

El incidente ocurrió en la calle Serapio Rendón. En el sitio, los propietarios del canino informaron a las autoridades que la mascota se encontraba dentro de un predio cuando, de manera accidental, cayó al interior del aljibe, quedando atrapada.

Ante el reporte, los rescatistas actuaron de manera inmediata y utilizaron equipo especializado de espeleología para descender al pozo. Al hacer contacto con el animal, uno de los bomberos confirmó que el perro estaba con vida y no presentaba lesiones visibles, por lo que procedió a asegurarlo para iniciar el rescate.

La maniobra se extendió por varios minutos hasta que el rescatista logró ascender y salir del pozo con la mascota en brazos. Finalmente, el perro fue entregado a sus dueños en buen estado de salud, mientras que las autoridades emitieron recomendaciones para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

