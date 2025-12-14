Perrito es salvado tras caer en un pozo de cinco metros en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró este domingo en la colonia Independencia de Apatzingán, luego de que un perro cayera a un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, situación que requirió la intervención de los elementos de Protección Civil Municipal y los Bomberos de Apatzingán.

El incidente ocurrió en la calle Serapio Rendón. En el sitio, los propietarios del canino informaron a las autoridades que la mascota se encontraba dentro de un predio cuando, de manera accidental, cayó al interior del aljibe, quedando atrapada.