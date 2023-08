Percepción de inseguridad no afectó la afluencia de turistas este verano:AHMEMAC

Beatriz Pérez añadió que más que alertar por regiones sobre inseguridad, tal como lo ha hecho Estados Unidos, es importante señalar los municipios en los que ocurrió un hecho violento para no desprestigiar o hacer creer a los turistas que la violencia está generalizada en todo Michoacán.

"No regionalizar, pero sí dar el municipio al dar la nota, no decir que es en todo el estado de Michoacán, sino en un municipio o una alcaldía pequeña, no puede ser que por un municipio se caiga todo el estado", concluyó.

amc