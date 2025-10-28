Percepción de inseguridad: 7 de cada 10 michoacanos temen ser víctimas de un asalto en cajeros automáticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La percepción de inseguridad en Michoacán se mantiene por arriba de la media nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 83.8 % de la población de Morelia consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra que supera el promedio nacional de 63.0 %.

En Uruapan, la percepción de inseguridad alcanzó 83.6 %, mientras que en Lázaro Cárdenas se ubicó en 82.6 %, lo que coloca a las tres urbes michoacanas por encima del top 15 nacional de percepción negativa.