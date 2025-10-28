Michoacán

Percepción de inseguridad: 7 de cada 10 michoacanos temen ser víctimas de un asalto en cajeros automáticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La percepción de inseguridad en Michoacán se mantiene por arriba de la media nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 83.8 % de la población de Morelia consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra que supera el promedio nacional de 63.0 %.

En Uruapan, la percepción de inseguridad alcanzó 83.6 %, mientras que en Lázaro Cárdenas se ubicó en 82.6 %, lo que coloca a las tres urbes michoacanas por encima del top 15 nacional de percepción negativa.

Aumenta la percepción en Morelia respecto a 2024

En comparación con septiembre de 2024, Morelia presentó un incremento de 6.7 puntos porcentuales, pasando de 77.1 % a 83.8 %.
Uruapan también subió ligeramente de 82.7 % a 83.6 %, mientras que Lázaro Cárdenas pasó de 81.5 % a 82.6 %.
Estos aumentos se encuentran dentro del grupo de 29 ciudades del país que reportaron incrementos estadísticamente significativos en la percepción de inseguridad.

Media nacional: 63.0 %
Morelia: 83.8 %
Uruapan: 83.6 %
Lázaro Cárdenas: 82.6 %

🚨 Los espacios que más miedo generan

En la entidad, como en gran parte del país, los cajeros automáticos ubicados en la vía pública son los lugares donde más inseguridad sienten las personas.
A nivel nacional:

  • 71.7 % manifestó sentirse inseguro en cajeros automáticos,

  • 64.9 % en el transporte público,

  • 64.4 % en las calles, y

  • 57.1 % en las carreteras.

En Michoacán, estas cifras son aún más altas en zonas urbanas de Morelia y Uruapan, donde los habitantes reportan mayor temor al usar transporte y caminar en la vía pública durante la noche.

Las mujeres: las más afectadas por la inseguridad

La ENSU confirma que las mujeres tienen una percepción de inseguridad más alta que los hombres:

  • 77.8 % de las mujeres se sienten inseguras al usar cajeros automáticos, frente a 64.8 % de los hombres.

  • 70.6 % de ellas reportan temor en el transporte público, contra 57.7 % de los hombres.

⚠️ Conflictos sociales y temor cotidiano

Además del delito, el 36 % de la población en Morelia declaró haber tenido algún conflicto o enfrentamiento con vecinos, familiares, autoridades o personas en espacios públicos durante el tercer trimestre de 2025.
Esto representa un ligero aumento respecto al trimestre anterior, cuando fue de 34.9 %, y muestra una tensión social creciente.

Uruapan registró 27.9 % de población con conflictos.
Lázaro Cárdenas reportó 23.4 %.

Gobiernos locales con baja confianza

Otro hallazgo relevante de la ENSU es que solo 30.3 % de la población a nivel nacional considera que su gobierno local es efectivo para resolver los principales problemas urbanos.
En Michoacán:

  • Morelia se ubicó por debajo de este promedio, con 26.7 % de aprobación.

  • Lázaro Cárdenas registró 29.2 %.

  • Uruapan, 24.1 %.

Los principales problemas señalados por la población fueron:

  • Baches en calles y avenidas (84.9 %),

  • Coladeras tapadas (60 %),

  • Fugas en el suministro de agua potable (59.6 %).

