Pequeños productores que entregan maíz a precio de garantía no recibirán subsidios Federal y Estatal: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aquellos trabajadores del campo que estén comenzando a entregar maíz a precio de garantía no podrán registrarse para recibir el estímulo económico otorgado por los gobiernos estatal y federal, confirmó Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán.

En entrevista, el funcionario indicó que las ventanillas de registro ya están abiertas y cerrarán el próximo 30 de noviembre. Se espera la inscripción de hasta 70 mil productores, específicamente de maíz. Sin embargo, enfatizó que no podrá haber doble registro ni duplicación de beneficios.

Explicó que algunos pequeños productores están optando por entregar su cosecha a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) bajo el esquema de precio de garantía, lo cual los excluye automáticamente del nuevo apoyo directo autorizado por la Federación y el Estado.

Ramírez Romero no dio cifras exactas sobre cuántos trabajadores se han registrado hasta ahora, y detalló que será hasta diciembre cuando se conozca el total de apoyos entregados. Agregó que, gracias a este proceso, Michoacán podría evitar afectaciones por las movilizaciones previstas para el 24 de noviembre, ya que el registro sigue disponible.