Pensión de “Mujeres Bienestar” beneficiará a más de 119 mil mujeres en Michoacán: Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los nuevos programas sociales del gobierno federal, en Michoacán serán más de 119 mil 510 mujeres entre 60 y 64 años que recibirán la pensión “Mujeres Bienestar”, indicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la rendición de cuentas “La Transformación Avanza”, en la ciudad de Morelia.

Explicó que esta pensión es solo para las mujeres porque han hecho un trabajo de cuidado por muchos años y es momento de reconocerlas desde el gobierno federal.

De igual manera, la titular del Poder Ejecutivo federal informó que en la entidad se implementa el otro nuevo programa federal de becas para estudiantes de secundaria y el año será para el nivel primaria para que las familias tengan un apoyo económico.

Mencionó que también se tiene el nuevo esquema de “Salud casa por casa”, en el que 20 mil médicos y enfermeros en todo el país recorren el país, casa por casa, para orientar a los adultos mayores o atender de manera temprana las enfermedades crónico degenerativas y se complementará con farmacias del Bienestar.

En otro tema, la presidenta subrayó que otro nuevo esquema es que como parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, por primera vez todas las comunidades indígenas reciben su presupuesto directo, no solamente este año, sino se estableció en la Constitución Mexicana, que cada año aumentará y será una mujer que administre los recursos económicos.

BCT