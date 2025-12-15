Pensión Bienestar para adultos mayores: fechas, requisitos y ubicaciones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Delegación de Bienestar en Michoacán abrió el registro para dos programas sociales federales: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, dirigidos a mujeres de 60 a 64 años y personas adultas mayores de 65 años en adelante, respectivamente.

La información fue difundida a través de redes sociales oficiales de la dependencia, donde se anunció que el registro estará abierto únicamente los días martes 16 y miércoles 17 de diciembre de 2025. El trámite debe realizarse de manera presencial en los módulos de Bienestar ubicados en cada municipio.

¿Qué necesitas para registrarte?

Los requisitos para el registro son los siguientes:

Acta de nacimiento legible

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Identificación oficial vigente

Dos números telefónicos de contacto

🔎 Importante:

El registro no se realiza por orden alfabético, es decir, no depende de la inicial del apellido.

Si no puedes acudir en las fechas mencionadas, se informa que próximamente se abrirá una nueva convocatoria.

¿Dónde puedes registrarte en Morelia?

En la capital michoacana hay tres módulos oficiales donde puedes realizar tu trámite: