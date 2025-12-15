PENSIÓN BIENESTAR: martes y miércoles, únicos días para la incorporación de adultos mayores y mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la suspensión de la incorporación de nuevos beneficiarios a las Pensiones del Bienestar, este martes se reanudan los registros y únicamente será por dos días para todos aquellos que cumplan con los requisitos.

La titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, especificó que el nuevo registro será el martes 16 y miércoles 17; la última incorporación se dio en agosto.

Refirió que la suspensión de la incorporación en Michoacán se debió a los trabajos que se realizan con el programa Casa por Casa, toda vez que se puso como prioridad conocer la salud de todos aquellos beneficiarios de los programas y pensiones del Bienestar, lo cual se reforzó con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.