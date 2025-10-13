Pendientes de títulos de propiedad 60 Unidades de Medicina Rural del IMSS; conflictos sociales, la traba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 60 Unidades de Medicina Rural (UMR) están pendientes de obtener el título de propiedad debido a diversos conflictos sociales, donde las comunidades se niegan a donar los terrenos donde se edificaron las instancias de salud, informó el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga.
Tras la entrega de cinco títulos de propiedad de Unidades de Medicina Rural por parte del Registro Agrario Nacional (RAN), comentó que el área jurídica trabaja para el destrabe del tema, toda vez que se corre el riesgo de que la atención médica no esté garantizada al 100 por ciento en las comunidades.
De acuerdo con el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto, José Luis Orozco Ibarra, los predios donde están las Unidades de Medicina Rural son considerados como Patrimonio Institucional, y la Ley General de Bienes Nacionales los contempla como espacios para otorgar atención médica y seguridad social, toda vez que tienen características de imprescriptibles, inalienables e inembargables.
La abogada procuradora del Seguro Social, Jaqueline Dávalos, refirió que dentro de los conflictos sociales se encuentra la negativa de varias comunidades que no quieren donar los terrenos a favor del Instituto, principalmente en aquellos que se rigen por usos y costumbres.
Jungapeo y Pátzcuaro, indicó, son otros municipios que tienen comunidades que se encuentran en la misma situación, por lo que aseguró que las pláticas continuarán para poder dar trámite y regularizar los predios donde el IMSS tiene edificadas las Unidades de Medicina Rural.
Es de mencionar que las 60 unidades que están pendientes de regularización se encuentran en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aguililla, Pátzcuaro, Tancítaro, Los Reyes, Apatzingán, Quiroga y Jungapeo.
Los cinco nuevos títulos de propiedad que recibió el Seguro Social corresponden a las unidades ubicadas en San Francisco Etúcuaro, municipio de Madero; El Ocuaro, municipio de Huetamo; San Juan Zitácuaro, municipio de Zitácuaro; Santa Clara, municipio de Puruándiro; y Arillos y su anexo Salatito, municipio de Tepalcatepec.
