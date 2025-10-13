Pendientes de títulos de propiedad 60 Unidades de Medicina Rural del IMSS; conflictos sociales, la traba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 60 Unidades de Medicina Rural (UMR) están pendientes de obtener el título de propiedad debido a diversos conflictos sociales, donde las comunidades se niegan a donar los terrenos donde se edificaron las instancias de salud, informó el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga.

Tras la entrega de cinco títulos de propiedad de Unidades de Medicina Rural por parte del Registro Agrario Nacional (RAN), comentó que el área jurídica trabaja para el destrabe del tema, toda vez que se corre el riesgo de que la atención médica no esté garantizada al 100 por ciento en las comunidades.