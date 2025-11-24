Pendiente, la transferencia de 8 mil trabajadores al IMSS Bienestar en Michoacán

En entrevista, el coordinador indicó que en julio de 2024 se concretó la transferencia de 3 mil 090 trabajadores, pero acotó que todavía hacen falta casi 8 mil, aunque aclaró que debe hacerse de forma cuidadosa y respetando los derechos que ya tienen adquiridos los que laboran.

Respecto a si habrá más transferencias en los próximos meses, el funcionario indicó que todavía no tiene conocimiento sobre nuevos traslados, toda vez que debe hacerse una conciliación entre la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Todavía no hay conocimiento; para que haya nuevas transferencias debe haber una conciliación entre la SSM y Hacienda, para que puedan hablar de recursos y presupuesto para el siguiente año, y que no tengamos afectaciones a trabajadores como las que tuvimos, pero se subsanaron", dijo.