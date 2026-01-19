Peligra la autonomía electoral en Michoacán, advierte el PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán manifestó su desacuerdo con la propuesta de reforma electoral que busca debilitar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), advirtiendo que esta acción, bajo el pretexto de generar ahorros, representa un intento de despojar al estado de un árbitro electoral fundamental para la vida democrática.

Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del PRD, fue claro al señalar que el IEM cumple funciones vitales que van más allá de la simple organización de los comicios. El líder perredista detalló que el IEM es el encargado de calificar los procesos, organizar las elecciones, atender la violencia de género en el ámbito electoral y promover la cultura cívica y la participación ciudadana. Además, es el garante de que las comunidades indígenas cuenten con una regulación adecuada dentro del marco electoral.

Ocampo Córdova recordó la larga lucha histórica que costó la creación de órganos autónomos electorales, mencionando el origen del PRD como un movimiento que impulsó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE. Por ello, vio con preocupación cualquier intento de centralización o desmantelamiento de las estructuras locales.

"Lo más grave es perder la descentralización, es perderle la autonomía a un órgano autónomo constitucional como es el Instituto Electoral de Michoacán. Nos ha costado mucho y digo 'nos ha costado' porque el PRD surgió de un movimiento para crear el Instituto Federal Electoral".

En contraste con el debilitamiento institucional, el PRD propone una visión progresiva hacia la modernización de los procesos, enfocándose en la democracia digital y la implementación del voto electrónico, lo cual sí representaría un ahorro real y significativo al eliminar la logística costosa de las elecciones con papeletas.

El líder del PRD concluyó su argumento señalando que la tecnología ofrece una solución más eficiente y segura que el esquema actual, especialmente para blindar los comicios de influencias externas:

"Eso sería verdaderamente ahorrar por el costo tan alto que da el hecho de tener procesos electorales, elecciones con papeletas y todo lo que implica la movilidad personal. Y, además, algo que caería muy bien: el voto electrónico para evitar que el crimen organizado participe durante los procesos electorales", agregó.

rmr