"Pelele", llama Bautista Tafolla a Fernández Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz

En entrevista, el legislador tachó a Noroña de "pelele y machista", al tiempo que lanzó un mensaje al partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“No se vale que, con el dolor que está sufriendo, que le acaban de matar al amor de su vida, a nuestro líder moral, a nuestro líder del movimiento, venga un pelele, un machista a referirse así y a desprestigiar a una persona. Eso, perdón, pero Morena lo debería de castigar. Morena debe de limpiar sus filas de este tipo de personas”, sentenció Bautista.

El legislador criticó la postura del partido centralista, poniendo de ejemplo el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien enfrentó señalamientos de abuso sexual, mientras que, de Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres a nivel federal, dijo que la funcionaria "le bajó el tono" a las declaraciones de Fernández Noroña.