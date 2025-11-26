"Pelele", llama Bautista Tafolla a Fernández Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla explotó contra el senador Gerardo Fernández Noroña, quien el mismo 25N calificó de “fascista” a la alcaldesa suplente de Uruapan, Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre.
En entrevista, el legislador tachó a Noroña de "pelele y machista", al tiempo que lanzó un mensaje al partido Movimiento de Regeneración Nacional.
“No se vale que, con el dolor que está sufriendo, que le acaban de matar al amor de su vida, a nuestro líder moral, a nuestro líder del movimiento, venga un pelele, un machista a referirse así y a desprestigiar a una persona. Eso, perdón, pero Morena lo debería de castigar. Morena debe de limpiar sus filas de este tipo de personas”, sentenció Bautista.
El legislador criticó la postura del partido centralista, poniendo de ejemplo el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien enfrentó señalamientos de abuso sexual, mientras que, de Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres a nivel federal, dijo que la funcionaria "le bajó el tono" a las declaraciones de Fernández Noroña.
Bautista Tafolla defendió a la alcaldesa como la única heredera política de Manzo, advirtiendo que el "movimiento del sombrero" llegará incluso a la Presidencia de la República:
“Grecia no eligió ser presidenta, su obligación moral es continuar con el movimiento. Nosotros vamos a ir por la gubernatura y después vamos a ir por la Presidencia de la República, porque eso era lo que quería Carlos. Entonces, nosotros adoptamos a Grecia como una lideresa y ella toma la posición exactamente que tenía Carlos”.
El diputado insistió en que no es enojo personal, sino la voz de miles de michoacanos indignados por las declaraciones de Noroña, quien reiteró que Grecia Quiroz es "fascista", la acusó de tener "ambición", la señaló de "irresponsable" y de obedecer a "intereses políticos".
