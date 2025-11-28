Pedirá FGE colaboración a otros estados para la detención del jefe de escoltas de Manzo

"Él era el coordinador de escoltas (...), ya se ha estado haciendo la solicitud de colaboración de las diferentes áreas de seguridad estatales y federales", dijo.

El pasado 27 de noviembre, a las 6:01 de la mañana, los 7 escoltas fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva.

Torres Piña destacó que durante los tres meses que dio el juez de Control para la investigación complementaria se enfocarán en el actuar de los escoltas, toda vez que el disparo a Víctor Manuel "N" fue a quemarropa.

"Estamos en la etapa de la comisión por omisión de los ocho escoltas y estamos por integrar justo este homicidio extrajudicial que no existe como tal en el Código Penal del Estado, pero es un exceso, toda vez que fue 15 segundos después y ya había sido sometido el agresor principal; el disparo fue a quemarropa a la altura de la espalda, nuca, cuello y salió por la parte del tórax. Es parte del proceso que se va a seguir en estos próximo tres meses", agregó.

