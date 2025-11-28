Pedirá FGE colaboración a otros estados para la detención del jefe de escoltas de Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estadio (FGE) solicitó a diversas áreas de seguridad estatales y federales el apoyo para la localización y captura de quien es señalado como jefe de escoltas de Carlos Manzo Rodríguez y que hoy está prófugo, informó el titular, Carlos Torres Piña.
En conferencia de prensa, indicó que el coronel José Manuel Jiménez es el octavo escolta que estuvo presente durante el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, por lo que tiene orden de aprehensión y, su captura se iba a dar en conjunto con los siete funcionarios municipales encargados de la seguridad del edil.
"Él era el coordinador de escoltas (...), ya se ha estado haciendo la solicitud de colaboración de las diferentes áreas de seguridad estatales y federales", dijo.
El pasado 27 de noviembre, a las 6:01 de la mañana, los 7 escoltas fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva.
Torres Piña destacó que durante los tres meses que dio el juez de Control para la investigación complementaria se enfocarán en el actuar de los escoltas, toda vez que el disparo a Víctor Manuel "N" fue a quemarropa.
"Estamos en la etapa de la comisión por omisión de los ocho escoltas y estamos por integrar justo este homicidio extrajudicial que no existe como tal en el Código Penal del Estado, pero es un exceso, toda vez que fue 15 segundos después y ya había sido sometido el agresor principal; el disparo fue a quemarropa a la altura de la espalda, nuca, cuello y salió por la parte del tórax. Es parte del proceso que se va a seguir en estos próximo tres meses", agregó.
