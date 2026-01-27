PC Michoacán se entrena en Colima para salvar vidas entre escombros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La preparación nunca se detiene. Personal de la Fuerza de Tarea 1 (USAR) de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán participa en un curso especializado de Rescate en Estructuras Colapsadas, realizado en el estado de Colima.

La capacitación interinstitucional, impartida por Protección Civil Jalisco, busca fortalecer la coordinación entre entidades y mejorar la respuesta ante emergencias reales. Compartir conocimientos y experiencias es clave para actuar con eficacia en momentos críticos.

La información fue compartida a través de redes oficiales por Protección Civil Michoacán, quien agradeció a la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima (UEPC) por las facilidades brindadas durante el entrenamiento.