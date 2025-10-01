PC intensifica búsqueda de Dámaso Ruiz, senderista desaparecido en Tiquicheo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales intensificaron este miércoles las labores de búsqueda para localizar a un senderista de 71 años de edad que fue reportado como desaparecido desde el pasado 29 de septiembre en el municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán.
La información fue confirmada por Protección Civil Michoacán a través de redes sociales, donde se detalló que se desplegó un equipo especializado en rescate con cuerdas, binomios caninos y drones, en coordinación con la Comisión de Búsqueda, Guardia Civil y autoridades municipales.
De acuerdo con la cédula emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), el desaparecido fue identificado como Dámaso Ruiz Cázares, quien fue visto por última vez a las 08:30 horas del 29 de septiembre, tras descender del cerro Los Picachos, en compañía de un grupo de alpinistas. Según testimonios, Dámaso tomó una ruta diferente al descender, perdiéndose contacto con él desde entonces.
El desaparecido vestía pantalón y camisa de loneta color caqui, botas verde militar con polainas, mochila roja y sombrero caqui. Se teme por su integridad, ya que podría ser víctima de algún delito o haber sufrido un accidente en terreno de difícil acceso.
La comunidad de Tiquicheo y Tuzantla ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir cualquier información que contribuya a su localización. Para reportes, está disponible el número 800 614 2323 de la Fiscalía General del Estado.
rmr