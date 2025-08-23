PC estatal refuerza operativo de prevención por desfogue de la presa de Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMoelia.com).-La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene activo el operativo especial de monitoreo y prevención derivado del desfogue controlado de la presa de Cointzio, realizado a las 18:00 horas por parte de la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con los pronósticos, en las próximas horas se prevé un incremento de hasta cinco centímetros en el caudal del río Grande de Morelia, lo cual no representa riesgo alguno para la población.