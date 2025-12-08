PC Estatal realiza labores de seguimiento y atención en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentra en el municipio de Coahuayana para dar seguimiento a las afectaciones tras el suceso registrado en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Comunitaria.

Por instrucciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se conformó un equipo multidisciplinario integrado por inspectores de Protección Civil Estatal, ingenieros de la Presidencia Municipal de Coahuayana y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, con el fin de evaluar posibles afectaciones y descartar riesgos en la zona.